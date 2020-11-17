В Ростове скончался муфтий области Джафяр Бикмаев

Джафяр Бикмаев скончался на 64-м году жизни. Фото: islam-rostov.ru.

Скончался муфтий Ростовской области Джафяр Бикмаев. Об этом сообщили в Центральном духовном управлении мусульман.

Джафяр Бикмаев ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Ему было 63 года.

— От имени меджлиса центрального духовного управления Мусульман Ростовской области, от всех имамов и мусульман с чувством глубокой скорби выражаем искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Джафяр Бикмаев в 1982 году он стал имамом ростовской мечети, в 1994 году — председателем Центрального духовного управления мусульман. Некоторое время он работал заместителем верховного муфтия мусульман России. При участии Бикмаева ростовской мусульманской общине передали отдельный квартал на Северном городском кладбище.