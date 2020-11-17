В Ростовской области за сутки скончались 18 больных коронавирусом

Медики продолжают борьбу с пандемией Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 17 ноября, в Ростовской области медики сообщили еще о 18 погибших, больных коронавирусом. Как отметили в донском правительстве, у всех погибших были сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение.

Согласно опубликованной статистике, в числе погибших из-за ковида семь женщин в возрасте от 52 до 86 лет и одиннадцать мужчин от 64 до 84 лет. С момента начала пандемии коронавирус в Ростовской области унес жизни уже 1094 человек.

Известно, что коронавирус хуже всего переносят люди пожилого возраста. По этой причине им следует соблюдать меры повышенной безопасности для предотвращения заражения. Пенсионерам временно запрещено посещение общественно-массовых мероприятий, например, концертов и футбольных матчей.

Если заражения коронавирусом избежать не удалось, то необходимо строго соблюдать рекомендации врачей и принимать препараты в соответствии с назначениями.