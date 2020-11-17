Ростовчанам предложили скидки на билеты на новогодние поезда

Акция действует на поездки с 27 декабря до 7 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчане смогут купить билеты на новогодние поезда со скидкой. Об этом сообщает компания «Российские железные дороги».

Скидка 30 процентов действует на обратные билеты. Для этого нужно до 30 ноября оформить проездные документы на поездку в оба направления. При этом сэкономить можно только на путешествиях с 27 декабря до 7 января.

— Скидка распространяется на СВ и купейные вагоны поездов формирования АО "ФПК" (Федеральная пассажирская компания, дочернее общество ОАО "РЖД"), — сообщили в РЖД.

В компании отметили, что специальные тарифы не применяются одновременно с другими скидками. Кроме того, условия акция не действует при покупке билетов на двухэтажные поезда.