Водитель большегруза заблудился из-за метели в Ростовской области

Большегруз вытянули грейдером. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Снежную ловушку фуре уготовила заснеженная донская трасса во время метели. В условиях плохой видимости сбился с пути большегруз. Водитель вынужденно заехал в Белую Калитву. На улице Машиностроителей грузовик казалось бы безнадежно застрял.

В это время, как назло, разбушевалась непогода - хлопьями падал снег, было темно и дул сильный ветер. Выбраться самостоятельно водитель большегруза не смог. Мимо случайно проезжали инспекторы донского управления ГИБДД по Белокалитвинскому району. Они вызвали грейдер, который помог грузовику заехать в подъем.

- Старший лейтенант полиции Сергей Малов и лейтенант полиции Андрей Самохин показали водителю дорогу. Поблагодарив инспекторов за помощь, мужчина продолжил свой путь, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Специалисты рекомендуют в условиях непогоды строго соблюдать требования правил дорожного движения. Водителям следует увеличить дистанцию и боковой интервал, а также выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. Все это поможет избежать аварий на дороге.