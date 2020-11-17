Пожары в отопительный сезон, говорим о безопасности

В эфире радио "КП" говорим о безопасности в отопительный сезон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в эфире Радио «Комсомольская правда» – встреча с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области Богданом Шлыковым.

Как осеннее похолодание связано с количеством пожаров? Что нужно помнить, чтобы не попасть в печальную статистику погорельцев? Какие опасности возникают именно в отопительный период? Ответим на эти и другие вопросы наших радиослушателей. Вспомним недавнюю историю пожара деревянного частного домовладения в Ростове-на-Дону, когда собственник остался буквально ни с чем.

Богдан Шлыков даст советы, ка как не допустить пожар в собственном жилье. А если уж возгорания избежать не удалось, поговорим и о том, что делать в первые минуты до приезда спасателей.

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