Ростовские приставы отобрали у миллионера-алиментщика автомобиль

Мужчина оказался должен более 1,5 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области приставы за долги по алиментам лишили дончанина права управления автомобилем, а потом и вовсе выставили машину на торги. Нерадивый отец задолжал своим детям 1 млн 590 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном отделении ФССП.

Мужчина долгое время не платил деньги на содержание детей. В собственности должника числились счета в банках, жилой дом, земельный участок и машина.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении должника в праве пользования недвижимость и другим имуществом, но это никак не повлияло на желание должника платить деньги своим детям.

Однажды пристав выяснил, что, несмотря на запрет, дончанин сел за руль автомобиля.

- На одной из улиц города сотрудниками УГИБДД было остановлено транспортное средство. Установлено, что водитель является должником. Сотрудниками был составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе управления ФССП региона.

Судебные приставы изъяли машину. Автомобиль собираются продать на торгах, вырученные деньги будут перечислены матери детей.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.