В ростовских магазинах нашли поддельные сметану и творог

Продукцию отправили в лабораторию на экспертизу. Фото: Архив КП

В ростовских торговых сетях провели проверку молочной продукции. Специалисты регионального отделения Роспотребнадзора нашли на прилавках поддельные творог и сметану.

Эксперты провели экспертизу изъятой продукции. В сметане 20-процентной жирности и одном из образцов творога жирностью 9% нашли несоответствия по жирно-кислотному составу. В продуктах полезный молочный жир заменили на растительный, что значительно удешевляет производство и портит качество товара. Кроме того, информации о включении в состав растительного жира производитель забыл разместить на упаковке.

Все это является грубым нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Специалисты регионального отделения примут меры в отношении производителя, который допустил выявленные нарушения в составе, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

АЛЛО!

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