Из-за снегопада начали перекрывать трассы в Ростовской области

Подразделения Госавтоинспекции перешли на усиленный режим работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовского области 17 ноября ввели ограничения движения на трассе Котельниково — Песчанокопское. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Большегрузам и пассажирскому транспорту запретили проезд на участке от границы Волгоградской области до Зимовников.

— Ограничения вводятся в связи с неблагоприятными погодными условиями, — пояснили в ведомстве.

Из-за непогоды строевые подразделения донской ГИБДД перевели на усиленный режим работы. Сотрудники будут помогать водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге.

Напомним, погода в Ростовской области резко ухудшилась в начале недели. 16 ноября сразу в семи районах области выпал первый снег. Морозы доходят до минус семи градусов, на дорогах — гололедица.

АЛЛО!

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