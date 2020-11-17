Из-за снегопада начали перекрывать трассы в Ростовской области

Подразделения Госавтоинспекции перешли на усиленный режим работы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовского области 17 ноября ввели ограничения движения на трассе Котельниково — Песчанокопское. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Большегрузам и пассажирскому транспорту запретили проезд на участке от границы Волгоградской области до Зимовников.
— Ограничения вводятся в связи с неблагоприятными погодными условиями, — пояснили в ведомстве.
Из-за непогоды строевые подразделения донской ГИБДД перевели на усиленный режим работы. Сотрудники будут помогать водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге.
Напомним, погода в Ростовской области резко ухудшилась в начале недели. 16 ноября сразу в семи районах области выпал первый снег. Морозы доходят до минус семи градусов, на дорогах — гололедица.
АЛЛО!
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