Ростовчанин перевел телефонному мошеннику более миллиона рублей в надежде получить выигрыш

Мужчина перевел деньги неизвестному в надежде получить выигрыш. Фото: Архив КП

Несуществующий выигрыш в 100 тысяч долларов "свалился" на жителя Ростова-на-Дону. По телефону мужчине сообщили о том, что он сорвал куш и стал счастливым обладателем кругленькой суммы. Но для получения денег ему необходимо оплатить небольшой процент от выигрыша, что и сделал ростовчанин.

Житель донской столицы отправил неизвестному 1 млн 200 тысяч рублей. Счастливый дончанин стал ждать денег от звонившего якобы уполномоченного по долгам одной биржевой компании. Но долларовый выигрыш так и не приходил на счет ростовчанина. Почувствовав себя обманутым, потерпевший написал заявление в полицию.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - отметили в донском Главке.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что людям не стоит бездумно переводить деньги неизвестным, а также сообщать свои персональные данные и другую информацию. Людям не стоит переходить по ссылкам сообщений, полученных от неизвестных людей. При несоблюдении этих простых правил с банковских карт могут исчезнуть деньги.

АЛЛО!

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