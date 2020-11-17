Сильные морозы до -17 ударят в Ростовской области

В отдельных районах прогнозируют гололедицу и метель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области прогнозируют сильные морозы. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии.

В ближайшие два дня, 17 и 18 ноября, по ночам ожидается минус один — минус шесть градусов. В крайних северных районах — до минус тринадцати. Днем столбик термометра может достигать минус одного — минус шести градусов. В ряде районов будет бушевать метель. Дороги покроются льдом.

В ночь на 19 ноября похолодает еще сильнее. Ударят морозы до минус трех — минус восьми градусов, при прояснениях — до минус 14 градусов. В крайних северных районах столбик термометра может опуститься до минус 17 градусов. Днем на юге будет минус два — плюс три градуса. На севере — минус четыре — минус девять градусов. Местами пройдет небольшой снег, но днем серьезных осадков не предвидится.