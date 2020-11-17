Сити-менеджер Алексей Логвиненко доложил губернатору о ситуации с лизингом транспорта

В Ростове решается вопрос с лизингом автобусов Фото: "КП" Архив

Во время рабочей встречи сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил губернатору о работе с лизинговыми компаниями и транспортными предприятиями, проводимой для решения проблем, образовавшихся в отрасли.

Сейчас идет речь о продлении оплаты лизинговых платежей на ближайшие полгода с погашением процентной ставки за этот период. По словам главы администрации, это позволит не только поддержать транспортные компании, но и мотивировать их на активную работу.

Напомним, что во время весеннего периода пандемии у ростовских перевозчиков в лизинге было 443 автобуса. Но так как пассажиропоток резко сократился, соответственно, упал и доход перевозчиков.

- Летняя стабилизация обстановки существенно не повлияла на финансовое состояние транспортных компаний. Один из кредиторов - «Лизинговое агентство»- пригрозил изъять у перевозчиков 219 машин за долги, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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