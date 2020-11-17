ДГТУ поддержит развитие образовательной программы «Женщина-лидер» в регионе

Фото: ДГТУ

Сегодня, 17 ноября, в ДГТУ состоялся круглый стол, главной темой которого стала поддержка женских бизнес-инициатив и социальных проектов по тематике образовательной программы «Женщина-лидер». В опорном вузе будет запущен один из модулей программы.

Программа «Женщина-лидер» реализуется мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума. О старте программы для женщин-лидеров заявила в начале сентября председатель Совета Федерации России, наставник конкурса Валентина Матвиенко.

Участницами программы «Женщина-лидер» стали 140 человек, среди которых 5 из Ростовской области – это победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России» и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума. ДГТУ в качестве участника программы представила руководитель Центра управления проектами Южного НОЦ ДГТУ, суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Иннесса Ефременко.

- Сегодня сложно представить развитие государства и нашей области без женщины, особенно без женщины-лидера, – подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Я вспоминаю, как было 10 лет назад: среди глав администраций муниципалитетов ни одной женщины. Сегодня их шесть, и главное, качество их работы и результативность очень высокие, во многих случаях мужчины-руководители уже учатся у них. Прекрасно понимаю, что это совсем немного и впереди много возможностей и резервов. И моя задача как руководителя области и правительства региона состоит в том, чтобы привлечь в нашу совместную работу инициативных, активных, неравнодушных женщин, которые будут менять и нашу Ростовскую область, и страну. Убежден, что сегодняшний разговор полезен всем его участникам.

В ходе круглого стола советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев предложил разработать еще один модуль программы «Женщина-лидер», в рамках которого участницы повысят свои компетенции в исследовательской сфере и реализуют научные проекты. По его словам, офлайн- и онлайн-площадкой модуля может выступить ДГТУ.

- Донской регион является активным участником проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В области проходил полуфиналы конкурсов «Учитель будущего», «Цифровой прорыв», жители региона стали победителями конкурса «Лидеры России 2020». Ростовская область готова поддержать и программу «Женщина-лидер». Например, на базе ДГТУ участницы могут заниматься научно-исследовательской работой. В вузе созданы для этого необходимые условия, работают лаборатории и мастерские, также ДГТУ имеет опыт в реализации масштабных проектов, в том числе вуз выступает координатором работы запущенного в регионе Южного научно-образовательного центра мирового уровня, – подчеркнул Антон Алексеев.

Со своей стороны ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил, что готов поддержать инициативу.

- Программа «Женщина-лидер» отвечает самым актуальным запросам современности. И ДГТУ, как один из ведущих университетов Юга России, готов активно продвигать этот важный и масштабный проект. В вузе созданы все условия для научно-технической деятельности, открыты исследовательские лаборатории мирового уровня с современным оборудованием, работают ведущие ученые, ДГТУ получает гранты на инновации. Наш университет может стать одной из площадок, где участницы программы «Женщина-лидер» смогут реализовать свои научные проекты, – сообщил Бесарион Месхи.