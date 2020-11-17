На Дону мужчина продает настоящий самолет по цене новой иномарки

Самолет готов на 80 процентов. Фото: сайт "Авито"

В Ростовской области мужчина продает настоящий самолет, который по цене можно сравнить с новым автомобилем. В личном разговоре хозяин летного транспорта запросил 800 тысяч рублей. Вот только сам аппарат еще не готов. Продавец прямо сейчас занимается его сборкой. Лот появился на бесплатном сайте объявлений.

Как рассказал Максим - владелец воздушной машины - он собирает ее самостоятельно. Это его специализация. Несколько месяцев назад у него появился очередной клиент, который захотел собственный самолет.

- Я взялся за работу и стал собирать его с нуля. Нашел кузов, отреставрировал, сейчас устанавливаю двигатель. Модель самолета - zenith "CH-750". Это легкий одномоторный аппарат, - говорит мужчина.

Он признался, что на определенном этапе сборки клиент понял, что не сможет далее оплачивать работу мастера. В конечном итоге механик остался один на один со своим детищем.

- Если не найду покупателя, то оставлю себе. Буду летать, работать на нем, - говорит продавец.

По его словам, в день звонят по нескольку человек, многие интересуются предложением. Между тем, такие самолеты стали производить еще в конце прошлого века. В салон помещается только один человек. Аппарат в воздухе может разогнаться до 165 километров в час. Объем бака рассчитан на 600 километров.

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