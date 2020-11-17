Администрация города запретила постройку высоток на набережной

В Ростове запретили строительство многоэтажек на набережной. Фото: администрация Ростова

Ростовская администрации законодательно запретила постройку высотных многоквартирных домов на городской набережной. В документах теперь также прописаны ограничения по высотности и других объектов на улице Береговой. Но многих не устроило это решение. Многие застройщики до сих пор пытаются получить разрешение на строительство многоэтажек, но только теперь через суд.

Все чаще в мэрию обращались горожане, которые были крайне обеспокоены началом строительства многоэтажек на улице Береговой. В связи с этим городские власти совместно с архитектурно-строительным сообществом и представителями общественных организаций определили, как дальше будет развиваться эта территория.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко отметил, что в ближайшее время набережная должна стать культурно-развлекательным, рекреационным центром Ростова. Она должна привлекать внимание туристов. И поэтому превращать ее в очередной жилой район нецелесообразно.

- Ведь любой турист, в любой стране мира, оказавшись в городе на реке, в первую очередь идет на набережную и свое первое впечатление о городе он составляет именно там, - сообщил Алексей Логвиненко.

В настоящее время в суде находится иск строительной компании, которая всеми силами пытается-таки возвести многоэтажку на Береговой. В департаменте считают, что отказ в выдачи разрешений на строительство полностью обоснован и соответствует требованиям закона.

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