В Ростове поймали напавшего на крымчанина рецидивиста

В Ростове рецидивист попался на разбое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.

В местный отдел полиции обратился житель Севастополя, он сообщил, что поздним вечером он шел по улице и вдруг кто-то неожиданно ударил его по голове. После этого потерпевший потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что с его шеи пропала золотая цепочка.

Правоохранители начали поиски злоумышленника, им оказался 35-летний мужчина, который ранее уже был судим за грабеж, изнасилование, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый в содеянном сознался и рассказал, что он заранее приметил мужчину, и воспользовался тем, что вокруг не было ни души и ударил его по голове палкой. Пока потерпевший лежал без сознания, он снял с него золотую цепочку. Похищенное украшение он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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