Более 400 единиц техники вышли на расчистку снежных заносов на трассах Ростовской области

400 единиц техники расчищают дороги в Ростовской области. Фото: правительство РО

Со снежными заносами на трассах в донском регионе пытаются справиться более 400 единиц техники.

Только на трассе М-4 «Дон» работают 75 единиц техники: 53 КДМ, два автогрейдера, 11 фронтальных погрузчиков, три трактора с плужным оборудованием, четыре эвакуатора грузовых транспортных средств и два автокрана. Здесь на дорогу было высыпано 2 310 тонн противогололедных материалов. Также удалось справиться с многокилометровыми заторами на 785, 808 и 831 километрах.

Кроме того, на федеральных автодорогах А-135 (Северный, Южный и Западный подъезды к Ростову-на-Дону), А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной, А-270 М-4 «Дон» - Новошахтинск – граница с Украиной и А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной, работают еще 53 дорожные машины. На все эти трассы ушло свыше 1 800 тонн пескосоляной смеси.

- По состоянию на 18:00 на региональных и межмуниципальных трассах Ростовской области было задействовано 289 единиц техники: 175 КДМ, 50 погрузчиков, 39 автогрейдеров, 24 бульдозера, ротор. Израсходовано 3656 тонн противогололедных материалов, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Количество используемой дорожной техники зависит от метеообстановки.

Донских автолюбителей попросили не усложнять работу дорожной техники, соблюдать ПДД и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

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