Пустившийся в бега украинец пытался скрыться в Ростовской области

Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ. Фото: Архив КП

Сотрудники погранслужбы задержали гражданина Украины, который незаконно въехал на территорию России. Об этом рассказали в пограничном управлении ФСБ РФ по Ростовской области.

Пограничный наряд задержал иностранца за незаконное пересечение российско-украинской границе в районе поселения Новорусский Миллеровского района Ростовской области.

В ходе предварительного расследования стало известно, что мужчина бежал от уголовного преследования после того, как его стали подозревать в причастности к краже, совершенной на территории Беловодска. В надежде скрыться от закона украинец приехал в Россию.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям ч. 2 ст. 18.1 "Нарушение режима государственной границы РФ" и 18.7 "Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего". По последней статье ему грозит административный арест на срок до 15 суток.