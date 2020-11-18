Стоимость теста на COVID-19 в аэропорту Ростова оказалась одной из самых низких по России

Аэропорт "Платов" - внешний вид. Фото: группа "Платов" ВК

Эксперты подсчитали стоимость теста на коронавирус в разных аэропортах страны. Оказалось, что в "Платове" исследование стоит не так дорого как в других аэропортах России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Желающим сдать тест на коронавирус в пределах ростовского аэропорта придется заплатить 2 тысячи рублей. В авиагавани передвижные пункты расположены неподалеку от пассажирского терминала, а также перед главным входом в здание.

Самый дорогой тест на ковид в аэропортах Владивостока и Красноярска - 3 тысячи рублей. В Москве в аэропорту "Внуково" - 2,7 тысячи рублей, в "Домодедово" - 2,5 тысячи рублей, в питерском "Пулково" и новосибирском "Толмачево" придется заплатить по 2,5 тысячи рублей.

Самым дешевым оказался тест на коронавирус в Казани. Там за исследование придется отдать 1,2 тысячи рублей. Во всех аэропортах вне зависимости от цены результаты теста будут готовы не раньше 2-3 дней.

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