Из-за снегопада в Ростове таксисты взвинтили цены на поездки

В машинах такси необходимо передвигаться в медицинских масках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый снег в Ростове-на-Дону принес радость и зимнее настроение не только школьникам, которые теперь могут играть в снежки, кататься на горках, но и водителям такси. Городские шоферы "снимают сливки" во время непогоды уже не первый год. На этот раз снежные осадки выпали раньше обычного, застав врасплох сонных ростовчан.

Уже в понедельник жители стали замечать, насколько подорожали услуги такси. Крупные компании, специализирующие в этой сфере, подняли ценны в несколько раз. Если раньше утром поездка из спального района до центра стоила в районе 150 рублей, то сейчас за нее надо отдать около 300 рублей.

К примеру, в спокойные дни доехать от ТЦ "Золотой Вавилон" до ЦГБ стоит около 300 рублей. В последнее время по утрам и вечерам стоимость увеличивается до 500 рублей, а то и выше. Однако в самих приложениях компании успокаивают клиентов, объясняя, с чем связана такое подорожание.

- Тариф временно увеличен. Это вынужденная мера, так как спрос на такси чрезвычайно высок. Она позволит привлечь больше водителей, - сообщают клиенту во время вызова машины.

Утром 18 ноября после ночного снегопада ценник подскочил еще больше. Привычные цены увеличились в 2,5 раза. При этом водители обращают внимание, что не они устанавливают прайс, а приложение в автоматическом режиме.

Напомним, на этой неделе в Ростовскую область пришла настоящая зима. Выпало много снега, температура воздуха упала ниже нуля. Сугробы и заснеженные дороги вынудили водителей заполнит все городские автосервисы и шиномонтажки.

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