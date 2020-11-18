Полицейский из Ростовской области обвиняется в избиении мужчины

Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий. Фото: Архив КП

Сотрудника правоохранительных органов подозревают в превышение должностных полномочий. Об этом сообщила официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Согласно материалам дела, полицейский избил мужчину. В апреле этого года сотрудник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 1 пришел по месту жительства к дончанину, в отношении которого проводилась процессуальная проверка. Во время визита между полицейским и мужчиной вспыхнул конфликт.

По версии следствия, полицейский избил ростовчанина, а после доставил его в отдел полиции, где еще раз ударил задержанного в живот. Пока о точных причинах поведения полицейского ничего неизвестно. .

Следователи уже завершили работу над делом. Все материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

АЛЛО!

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