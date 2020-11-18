Напряженной назвали ситуацию в моргах Ростовской области

Патологоанатомические бюро и морги работают в штатном режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области оценили ситуацию, складывающуюся в моргах. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом.

В ведомстве рассказали, что все патологоанатомические бюро и морги работают в штатном режиме.

— В настоящий момент ситуация с работой моргов в регионе напряженная, но не критическая, — прокомментировали в пресс-центре.

17 ноября в Ростовской области подтвердились смерть от коронавируса еще 18 человек. Среди них — семь женщин и 11 мужчин в возрасте от 52 до 86 лет. С начала пандемии жертвами ковида стали 1 094 человека.

АЛЛО!

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