В Ростовской области топором зарубили бездомного

Орудием убийства стал топор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мясниковском районе Ростовской области произошло жестокое преступление. Мужчина поссорился с бездомным, которого встретил на улице. Вместо того, чтобы прекратить спор и уйти, злоумышленник решил наказать оппонента. Причем, наказать страшным образом. Следствие считает, что 34-летний подозреваемый схватил топор и стал наносить им 59-летнему бездомному страшные увечья.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. У него просто не оставалось шансов выжить.

Как сообщил «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемый задержан. На время следствия его поместили в СИЗО. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Если вина подозреваемого будет доказана, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

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