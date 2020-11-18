Ростовчанин попытался устроить групповое изнасилование своей жены

Девушку заманили в гости и попытались изнасиловать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону силовики выясняют обстоятельства преступления, жертвой которого стала 27-летняя жительница Радионово-Несветайского района.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, Елена (имя изменено – прим. ред.) постоянно, из-за любых бытовых мелочей, ругалась с супругом.

Поэтому пара приняла решение расстаться. Но официально развод они не оформили.

Однако расставание, видимо, не прошло бесследно для 27-летнего дончанина. В глубине души он, возможно, затаил злость на женщину. И вот, накануне мужчина гостил у друга в Ростове. Они выпили, и, как водится, речь пошла о женщинах.

Евгений (имя изменено – прим. ред.) рассказал о том, что Елена от него ушла.

После чего, видимо, и возникла мысль «наказать» женщину.

- Евгений уговорил Елену приехать в гости к его другу. Заманивал в квартиру под предлогом, что надо , якобы, обсудить что-то важное, - поделился с изданием собственный источник.

Тем временем, друзья просто хотели воспользоваться Еленой.

Когда она переступила порог квартиры, мужчины стали наносить ей побои, чтобы сломить ее сопротивление и по очереди заняться с нею сексом.

Женщине удалось вырваться из их рук и убежать. После чего она сразу же написала заявление в полицию.

Сейчас ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области топором зарубили бездомного

Подозреваемого задержали

В Мясниковском районе Ростовской области произошло жестокое преступление. Мужчина поссорился с бездомным, которого встретил на улице. Вместо того, чтобы прекратить спор и уйти, злоумышленник решил наказать оппонента. Причем, наказать страшным образом. Следствие считает, что 34-летний подозреваемый схватил топор и стал наносить им 59-летнему бездомному страшные увечья.