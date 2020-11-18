В Ростовской области больным коронавирусом ростовчанам начали выдавать лекарства

Решение о назначении препаратов принимает лечащий врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе стартовала бесплатная выдача медикаментов людям с подтвержденным коронавирусом, получающим лечение на дому.

В квартиры и дома жителям, страдающим от COVID-19, медики и волонтеры привозят антибиотики, противовирусные препараты и жаропонижающие средства. Всего в список вошли 16 наименований лекарственных препаратов.

- На сегодняшний день получены препараты, среди которых азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол и нозальная форма интерферрона, - сообщил на своей личной страничке в Instagram глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Доставлять медикаменты будут исключительно по назначению лечащего врача - в зависимости от возраста, тяжести течения болезни и сопутствующих заболеваний пациента.

Известно, что из бюджета на покупку медикаментов было выделено около 175 млн рублей. Ростовский минздрав закупил 75% медикаментов от потребности, что позволит проводить лечение пациентов от коронавируса по назначениям врачей.

Врачи настоятельно рекомендуют, чтобы при наличии симптомов ОРВИ ростовчане не занимались самолечением, а обращались за медицинской помощью. Из-за напряженной эпидемической ситуации поликлиники города продлили работу неотложной службы до 22.00 с приоритетом вызовов врачей на дом.

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