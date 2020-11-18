Из России на Украину запретили вывоз партии мяса и рыбы

Продукцию запретили к вывозы с территории России Фото: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

Через границу России и Украины специалисты Россельхознадзора не пропустили четыре крупных партии продуктов.

При внимательном рассмотрении документов у перевозчиков выявили недочеты. Сотрудники ведомства не пропустили две партий мясной и рыбной продукции весом в 1,8 тонн.

- Предприятия-производители оказались не аттестованы в реестре компаний, имеющих право на экспорт подконтрольных товаров. В ходе осмотра двух партий молока и молочной продукции (15 тонн) выявлены несоответствия фактического веса подконтрольного груза и веса, указанного в ветеринарных сопроводительных документах, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По всем нарушениям были составлены акты о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозках. Вывоз продуктов с территории Российской Федерации запретили.

АЛЛО!

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