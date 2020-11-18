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Донской автомобилист чуть не лишился машины после штрафа за пьяную езду

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ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчине выписали штраф за пьяную езду

Мужчине выписали штраф за пьяную езду

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель города Шахты Ростовской области чуть не лишился автомобиля из-за своего нежелания оплачивать штраф за езду в пьяном виде. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП РФ по Ростовской области.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, но это не спасло его от административной ответственности. Дончанина лишили прав, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но оплачивать штраф автомобилист не торопился.

Рассчитаться с долгами мужчина решил, когда с ним провел беседу судебный пристав и рассказал о том, что дончанин может лишиться машины.

- С должником в телефонном режиме провели беседу. Ему рассказали, что штраф можно оплатить в режиме онлайн прямо на официально сайте ФССП России, - отметили в ведомстве.

После звонка пристава лишенный прав автомобилист полностью оплатил штраф.

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