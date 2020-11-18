Компания «Бизон» пройдет добровольную сертификацию

Фото: ГКУ РО "Ростсистема"

Агротехнологический холдинг «Бизон» подал заявку в федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области» для прохождения сертификации в Системе «Сделано на Дону».

На сертификацию представлена продукция: бороны дисковые Rubin 10/400 KUA, Rubin 10/450 KUA, Rubin 10/500 KUA, Rubin 10/600 KUA и Rubin 10/700 KUA — орудия для почвообработки.

Напомним, что сертификат «Сделано на Дону» гарантирует покупателям высокое качество, надежность и безопасность продукции.

С 2013 года добровольную сертификацию могут проходить все предприятия Донского края. На сегодняшний день сертифицировано уже 65 производителей.

— Бренд «Сделано на Дону» все больше на слуху. Конечно, хочется, чтобы наша продукция тоже имела такой статус. Тем более нам есть, что показать и чем гордиться», — отметил генеральный директор агротехнологического холдинга «Бизон» Сергей Суховенко.

Компания «Бизон» работает в сфере АПК с 1994 года, представляя продукцию более 100 машиностроительных заводов. Сеть филиалов охватывает Ростовскую и Воронежскую области, Краснодарский и Ставропольский края.

«Бизон» обслуживает свыше 15000 сельхозпредприятий, осуществляя их материально-техническое сопровождение: поставляет современную технику, запчасти, оказывает услуги сервисного обслуживания. В собственных опытных хозяйствах «Бизон» испытывает способы эффективного земледелия и популяризирует инновационные агротехнологии.

Отметим, что агротехнологический холдинг давно ведет активную политику в области качества: отмечен премиями Правительства РФ, Правительства Ростовской области «Донское качество», знаком «Российское качество», сертификатом Европейского фонда менеджмента качества (EFQM).

Система сертификации «Сделано на Дону» была разработана федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области» по заказу Правительства Ростовской области в лице Департамента потребительского рынка. Одна из основных целей Системы — формирование имиджа Ростовской области, как территории стабильного производства и развития, значительных экспортных возможностей и высокого качества продукции.