В центре Ростова могут построить очередной высотный жилой комплекс

ЖК могут сдать уже в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом центре Ростова-на-Дону в скором времени может появиться масштабный жилой комплекс. Предполагается, что он раскинется на площади в 120 тысяч квадратных метров. Это участок в границах улицы Лермонтовской, переулка Университетского, улицы Красноармейской и проспекта Соколова. Соответствующую документы опубликованы на сайте городской администрации.

В официальных бумагах сказано, что мэрия Ростова дала разрешение компании ООО «ГПЗ-Строй» на подготовку проекта планировки. Застройщик выполнил свою часть работы и предоставил все необходимые документы, среди которых характеристика планируемых зданий.

Известно, что проект подразумевает три дома разной высоты - от 11 до 25 этажей. Новый ЖК будет рассчитан на более чем 1000 человек. Под зданиями планируется сделать подземную парковку, рассчитанную на сотни автомобилей. ЖК могут сдать к концу 2023 года.

Интересно, что на этом участке ранее базировался автомобильный завод. Несколько лет назад территория освободилась, чем и воспользовалась компания, наметив там грандиозную стройку.

Ранее власти города не раз говорили о недопущении высотного строительства в центре Ростова. Все дело в нехватке социальной инфраструктуры, которая необходима жильцам. Это детские сады, стоянки, больницы и прочее. Мы обратились за комментарием в пресс-службу мэрии, где пообещали дать все разъяснения в ближайшее время.

Фото: "Яндекс-карты"

Между тем, на спутниковых картах на территории, где хотят возвести ЖК, действительно ничего нет. Огромный участок земли резко выделяется на фоне зданий и дорог.

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