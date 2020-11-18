Путину рассказали о льготной перевозке врачей-инфекционистов на такси в Ростовской области

Президент провел совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции. Фото: официальный сайт Кремля kremlin.ru

В среду, 18 ноября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции, во время которого министр здравоохранения Михаил Мурашко обратил особое внимание на перевозку медиков к пациентам в донском регионе.

Сейчас из-за пандемии в некоторых регионах страны люди бесплатно перевозят врачей, а также подписывают соглашения с перевозчиками на поездки медиков на вызовы.

В Ростовской области, по информации Мурашко, существует соглашение о льготной доставке медиков. Стоимость поездок составляет порядка 10 рублей за поездку, - отметил Михаил Мурашко.

Владимир Путин отметил, что на медицинских работников сейчас возложена повышенная нагрузка. Проблемы перевозки медиков необходимо держать на контроле.

- Все эти вопросы решаемы, но главное, чтобы никто не наживался на пандемии. Слава Богу и бесплатно сейчас возят - говорит Владимир Путин. - Просто по каждому их этих вопросов нужно найти решение на местах. Если использовать такси, то только по какому-то определенному тарифу. Нельзя просто использовать формулировки. Нужно дожать, понять как этот механизм работает.

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