В Ростове-на-Дону нелегальные торговцы сбрасывают просрочку в контейнеры горожан

Фото: ГК Чистый город

Регоператор ГК «Чистый город» регулярно фиксирует сбросы просроченных продуктов и упаковки от товаров на контейнерные площадки донской столицы.

В ходе очередного рейда регоператором было обнаружено скопление гнилых фруктов-овощей в мульде на Таганрогской. Тара доверху была наполнена испортившимися продуктами и картонными коробками, так, что не оставалось места для пакетов с мусором жильцов.

Как отмечают специалисты экоконтроля, раньше по адресу ул. Таганрогская, 135/2 был рынок. Его ликвидировали этим летом. Однако, предприимчивые ростовчане организовали на месте бывшего торгового пространства свои нелегальные торговые точки.

Подобная ситуация происходит и на контейнерных площадках по проспекту Ленина, д. 96 и на улице Врубовая, д.17. Неподалеку от этих площадок уже несколько десятилетий действует стихийный рынок. Уличные торговые развалы заняли проезжую часть по улице Васильченко (от Врубовой до Ленина). Это почти полкилометра импровизированного базара в неприспособленном для этого месте.

- Эти нелегальные торговцы выносят отходы на ближайшие контейнерные площадки, в результате чего образуются перенакопления, захламляется прилегающая к площадкам территория, что портит внешний облик города, - подчеркивает заместитель руководителя экоконтроля ГК «Чистый город» Олег Пономарев.