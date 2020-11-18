Четыре очага птичьего гриппа выявили в Ростовской области

Инфекция распространилась на территории хозяйств в двух районах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области выявили четыре очага птичьего гриппа. Об этом рассказали на заседании комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации опасных и заразных болезней животных.

— На территории области сегодня регистрируется четыре очага в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. С начала года в России зафиксировано 92 очага патогенного гриппа птиц, — рассказали власти.

Начальник областного управления ветеринарии Александр Кругликов назвал основные причины возникновения очагов. Некоторые владельцы хозяйств скрывают птицу, желая сэкономить на вакцинации. Бывают случаи, когда люди лишь частично вакцинируют поголовье или подселяют новых птиц к уже привитым.

По данным управления, в Ростовской области содержится 15 миллионов голов птицы. Лабораторно на грипп исследовано 45 тысяч материалов от птиц.

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