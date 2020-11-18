В Ростове ищут перевозчиков для трех городских маршрутов

В Ростове найдут перевозчиков для трех маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице идут поиски перевозчиков для трех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Конкурсы проводит городской департамент транспорта. В планах найти перевозчика для маршрута № 90а сообщением «Главный автовокзал - ЖК Платовский». Контракт будет подписан на период с января 2021 по 31 июля 2023 года.

Автобусы, выходящие на линии, будут не старше десяти лет. Кроме того, они будут оборудованы кондиционерами и приспособлениями для перевозки инвалидов. Перевозчиков также пообещали найти на маршруты № 1 между микрорайоном Суворовский и Центральным рынком и 43, который ходит по маршруту «мкр. Суворовский - Главный автовокзал».

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Предыдущий, выигравший конкурс, просто отказался выпускать транспорт на линию.

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