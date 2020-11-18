Морозы до -17 прогнозируют синоптики в Ростовской области

В отдельных районах ожидается туман и снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области снова прогнозируют на территории Ростовской области. Об этом сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

19 ноября в донском регионе будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. На юге области на дорогах сохранится гололедица. В отдельных районах ожидаются туман и изморозь.

— Температура воздуха ночью составит минус три — минус восемь градусов, при прояснениях до минус 14 градусов, в крайних северных районах до минус 17. Днем — минус четыре — минус девять, по югу — до плюс одного, — говорится в сообщении.

Напомним, погода в Ростовской области резко изменилась в начале недели. В городах и поселках ударили морозы, выпал первый снег.

Многие жители назвали наступившие холода аномальными. Однако специалисты считают, что такая погода совершенно нормальна для этого времени.