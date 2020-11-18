В Ростове в глубокую яму угодил многотонный грузовик

Грузовик провалился в яму в Ростове. Фото: соцсети

В донской столице огромный грузовик провалился в глубокую яму.

Инцидент произошел на проезжей части на пересечении улицы Минераловодской и переулка Рыбного. Сам потерпевший сообщил, что его многотонный грузовой автомобиль угодил в яму и из-за этого сильно наклонился. О произошедшем он рассказал в одном из городских пабликов соцсети.

Шофер отметил, что очень долгое время после аварии он пытался дозвониться в ГАИ, но там по какой-то причине, никто не поднимал трубку. Таким образом водителю пришлось более пяти часов провести на лютом морозе и снегопаде.

- Заявка поступила в 15:30 и до 20:22 до сих пор никто не приехал и не отреагировал адекватно. А на улице снег и не маи месяц, чтобы дышать и прохлаждаться в такую погоду на протяжении нескольких часов в ожидании чуда!, - написал владелец грузовика в своем гневном посте.

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