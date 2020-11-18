Известный ростовский актер Сергей Жигунов активно занялся спортом

Сергей Жигунов активно занялся спортом. Фото: аккаунт Сергея Жигунова в Инстаграм

Один из знаменитых актеров Ростова-на-Дону Сергей Жигунов приобрел для себя новое увлечение.

57-летний артист решил всерьез задуматься о своем теле и придать ему хорошую физическую форму. В своем аккаунте в соцсети Инстаграм он сообщил, что его постоянными спутниками стали шагомер и телефонные разговоры. По словам самого актера, он активно занялся ходьбой и регулярно тренируется.

- Когда я говорю по телефону, всегда хожу. Сегодня поговорил на 11 километров, - поделился ростовчанин.

До этого Жигунов рассказал, что совсем недавно он стоял в планке и в это же время разговаривал с мамой по видеосвязи. подписчики звезды отметили, что для своих лет актер находится в хорошей физической форме, которую он не перестает совершенствовать.

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