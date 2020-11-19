На Дону продолжаются аудиты платежей за жилищно-коммунальные услуги

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Рабочая группа по проведению аудита платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги провела ряд проверок в муниципальных образованиях Ростовской области. Аудит платежей граждан за ЖКУ на Дону проводится ежегодно по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева. Деятельность рабочей группы включает в себя выездную и документарную проверки, в рамках которых проводятся осмотр технического состояния многоквартирного дома, проверка расчета размера платы за жилищно-коммунальные услуги и оценка работы управляющей организаций, ТСЖ и ЖСК.

Главная цель аудиторской проверки заключается в оценке технического состояния дома, проверке расчета размера платы за жилищно-коммунальные услуги и комплексного анализа работы управляющей организации. Такой алгоритм позволяет получить точный отчет по расходам и сравнить "бумажные" отчеты с реальным положением дел.

– Сегодня мы наблюдаем положительную динамику выявления нарушений при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. Их количество снизилось более чем на 10%, - рассказал заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов.

В первом квартале этого года в Ростове рабочая группа провела проверку в 3 многоквартирных домах.

В здании на проспекте Ленина, 48 были обнаружены некоторые нарушения. Управляющей организации даны поручения освободить подвал от мусора и посторонних предметов, установить правомерность по размещению проводов в многоквартирном доме, в случае, если провода размещены незаконно, принять меры по их ликвидации. Также необходимо утвердить план текущего ремонта на 2020 год с использование энергоэффективного оборудования.

В ходе аудита платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на бульваре Комарова, 28/1 установлено, что в настоящий момент вся бухгалтерская документация о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Педагог» находится на проверке в правоохранительных органах. В случае выявления нарушений будут приняты все необходимы меры, виновных в нарушениях привлекут к ответственности. С председателем проведена беседа о необходимости соблюдения жилищного законодательства.

В доме на улице Стартовой, 14 по итогам аудита ТСЖ «ЕДИНСТВО ПЛЮС» также даны некоторые поручения. Во-первых, убрать посторонние предметы из подвала. Во-вторых, запланировать на 2020 год работы по текущему ремонту внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения. При этом необходимо использовать энергоэффективное оборудование, чтобы улучшить качество услуг и снизить плату за их использование. Кроме того, следует предоставить местной жительнице, которая обратила внимание на неисправность приборов учета, все подтверждающие обратное документацию.

Стоит отметить, что министерству жилищно-коммунального хозяйства региона дано поручение – проверить правомерность начислений за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 января 2019 года по 1 марта 2020 года. А в случае выявления нарушений принять все необходимые меры.

Рабочая группа по проведению аудита платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги во втором квартале 2020 года комплексно проверила 3 многоквартирных дома. Среди них здания на улицах Содружества, 70, Баумана, 57 и в Таганроге на улице С. Шило, 164. Нарушений в применении тарифов в Ростовской области при проведении аудита платежей в первом квартале 2020 года, не выявлено. Меры социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются жителям обследованных домов.

В третьем квартале 2020 года рабочая группа проинспектировала 3 многоквартирных дома. В Ростове на улице 20-ой, 43, на проспекте Ленина, 89/2 и в Батайске на площади Железнодорожников, 8.

До конца года аудит платежей будет продолжен.

Кроме того, в этом году проведено 36 специализированных семинара в 11 муниципальных образованиях Ростовской области. Это Ростов-на-Дону, Зерноград, Батайск, Азов, Каменск-Шахтинский, Зверево, Шахты, Гуково, Новочеркасск, Таганрог и Аксай. Были рассмотрены актуальные изменения жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами.