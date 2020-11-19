Банк УРАЛСИБ предлагает ставку 0,01% по ипотеке с господдержкой на льготный период до 1 года

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Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой по ставке 0,01% на покупку первичного жилья, приобретаемого у ряда застройщиков-партнеров Банка. Льготная ставка предоставляется на срок до 12 месяцев, конкретный срок определяется совместно застройщиком и клиентом. После окончания льготного периода процентная ставка составит от 5,99% годовых.

В настоящее время заключены договоры о предоставлении льготного периода по сниженной ставке со следующими застройщиками:

– ГК «Гранель» (г. Москва)

– Специализированный Застройщик «Элит-ГРУПП» (г. Екатеринбург)

– ООО Специализированный Застройщик «ГАЛАКТИКА» (г. Ростов-на-Дону).

Получить подробную информацию о возможностях получения ипотечного кредита с возможностью предоставления льготного периода со сниженной ставкой можно в офисах указанных застройщиков, отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8 800 250-57-57.

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