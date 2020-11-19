В Ростовской области школьница пыталась покончить с собой после того, как ее бросил парень

Девушка не смогла справиться с эмоциями после расставания с парнем Фото: Олег УКЛАДОВ

На Дону первая любовь стоила девочке-подростку не только разбитого сердца, но и едва не лишила ее жизни. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ученица 10 класса несколько месяцев встречалась с юношей из своей школы. Но потом что-то пошло не так. Парень предложил расстаться.

Для 16-летней жительницы Красного Сулина это стало ударом. Она пыталась возобновить отношения с любимым, но из этого ничего не вышло.

Тогда подросток попыталась покончить с собой. К счастью, из этой затеи ничего не вышло. Жизни девочки ничего не угрожает.

Как отметил источник издания, семья у подростка хоть и не полная, но благополучная. На учете в комиссии ПДН ни она, ни ее младший брат никогда не состояли.

По факту случившегося проходит проверка.

Ранее «Комсомольская правда –Ростов» сообщала, что в донской столице подросток скончался после падения из окна на 11 этаже.

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АЛЛО!

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