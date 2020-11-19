Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом

Компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанный специально для геймеров.Новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Роутер «ИгровойRT-X» уже доступен для заказа в Санкт-Петербурге и других регионах, где «Ростелеком» построил оптические сети доступа по технологии PON.

Сегодня большинство игр работает через удаленные или облачные сервера, а важнейшую роль в формировании пользовательского опыта играет время доставки пакетов трафика. Роутер «Игровой», благодаря инновационным технологиям Huawei, минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Сокращение времени задержки достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта, которые мгновенно распознают пакеты игровых приложений и обеспечивают их приоритизацию. Это не создает неудобств для пользователей других приложений за счет их меньшей чувствительности к задержкам. Роутер уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке.

Эффектный дизайн роутера и пользовательского интерфейса был разработан в стиле тарифного плана «Игровой» и выгодно отличается от стандартных устройств. Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый «Ростелекомом» для массового сегмента: за счет использования современных технологий (например, MIMO 4x4 в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц) роутер обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с. Искусственный интеллект позволяет сократить время распознавания трафика по сравнению с технологией DPI — нет необходимости анализировать содержимое пакетов.

Новый игровой роутер —успешная совместная разработка, в которой технологическая экспертиза Huaweiсочетается с одним из важнейших профессиональных качеств компании «Ростелеком» —пониманием предпочтений аудитории и созданием успешных продуктов для геймеров. Надежные высокоскоростные оптические сети доступа, которые уже охватывают более 35 млн домохозяйств по всей стране, а также предложение специальных сервисов и опций для геймеров — один из основных приоритетов оператора.

- Наша команда с 2016 года развивает в “Ростелекоме” экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка. Мы рады предложить нашим клиентаммощный роутер “Игровой”, который обеспечит новый, более совершенный уровень гейминга. Этот роутер — результат плотной совместной работы команд “Ростелекома” и Huawei. С сегодняшнего дня им уже могут пользоваться абоненты десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов. Желаем всем абонентам-геймерам “Ростелекома” новых побед, — подчеркнул директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артем Черменин.

- Мы благодарны “Ростелекому” за успешную совместную работу над этим инновационным продуктом, который вы уже сегодня можете опробовать у себя дома. Эта новинка имеет высокую важность как для профессиональных геймеров, так и для любителей, благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе — снижению задержки обмена данными. Сейчас мы продолжаем совместную работу с коллегами из “Ростелекома” и не только совершенствуем роутер “Игровой”, но и разрабатываем новые продукты для дома и офиса, — отметил директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз.

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Компания обращает внимание абонентов на то, что роутер работает только на собственной сети PON.

По результатам совместного исследования Superdata (входит в Nielsen) и компании Wargaming объем российского рынка видеоигр в 2019 году составил более 1 миллиарда 843 миллионов долларов, а наиболее крупным сегментом это рынка, несмотря на рост популярности мобильных игр, все еще остаются F2P-игры для PC.

По результатам совместно исследования компании Constanta и Huawei, российские операторы связи смогут получать ежегодную выручку от игровых сервисов до 40 миллиардов рублей к 2023 году.