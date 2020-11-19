В Ростове-на-Дону мужчина насмерть забил полкой для книг своего приятеля

Книжная полка стала орудием убийства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону встреча двух друзей закончилась для одного смертью, для второго – уголовным делом.

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 31-летний мужичина пришел в гости к 52-летнему приятелю, проживающему в переулке Стандартный.

Мужчины решили пропустить за ужином по рюмочке, потом – еще по одной. На почве алкоголя между ними произошла ссора.

В пылу злости гость схватил книжную полку и начал ею избивать оппонента. Когда тот уже едва дышал, злоумышленник нанес жертве удары молотком. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

- Подозреваемый в преступлении задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» собственный источник.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

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