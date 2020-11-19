Ужас автомобилиста: метровые сосульки свисают под мостом в Ростове

Сосульки наводят ужас на автомобилистов. Фото: вк "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

Первые заморозки подкинули проблем ростовчанам, которые часто ездят на автомобилях по проспекту Нагибина. Там над одним из главных путепроводов из-за резкого изменения температур образовались метровые ледяные сосульки.

Ждать в пробке под ними настоящее испытание для водителей. В случае обрушения можно угодить на больничную койку или оказаться с разбитым автомобилем.

Обеспокоенные ростовчане бурно обсуждают ситуацию с сосульками под мостом Нансена- Нагибина в популярном городском паблике: "Надо там по другой полосе ездить", "Это константа. Они всегда там...еду вжавшись в кресло", "Тоже редко...но инстинкт самосохранения даёт сбой...тихо ругаюсь", "Даже у сосульки есть своё место, а ты ничто!", "Аккуратнее, автолюбители".

Впрочем, многие отметили, что на ситуацию должны обратить внимание городские власти и устранить образовавшиеся сосульки.

АЛЛО!

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