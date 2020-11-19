Плато по коронавирусу уже близко: эксперты оценили ситуацию в Ростовской области

Ростовская область приближается к плато по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская области оказалась в числе одного из первых регионов России, где темпы распространения коронавируса стабилизируются. Показатель на Дону уже близок к плато - ситуации, когда ежедневный прирост новых случаев выравнивается с числом заболевших в предыдущий день.

- Уровень заболеваемости коронавирусом по стране снизился. Ощутимо замедление роста коронавируса в большей части регионов. Приближение к плато заметно в ряде регионов, - сообщили в Центре экономических исследований РФ.

По словам представителей центра, сейчас на Дону ситуацию с распространением коронавирусной инфекции можно назвать удовлетворительной.

Всего в число регионов, которые приближаются к плато, кроме Ростовской области, попали: Севастополь, Еврейская автономная область, Калмыкия, Магаданская область, Брянская область, Кемеровская область, Рязанская область, Пензенская область, республика Алтай, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Архангельская область, Оренбургская область, Красноярский край, Карачаево-Черкесия, Смоленская область, Липецкая область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Новосибирская область.

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