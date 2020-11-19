Проект по сохранению объекта культурного наследия в Ростове поддержал ВТБ

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Кредитную линию на общую сумму 580 млн рублей сроком на четыре года открыл ВТБ компании «Мир ремонта». Часть средств будет направлена на реализацию инвестиционного проекта по сохранению объекта культурного наследия − здания издательства «Молот» в центре Ростова-на-Дону.

Так, проект предполагает замену кровли, укрепление стен и фундамента, реставрацию фасада здания 1930-х годов постройки. Ремонтные работы планируется завершить в конце первого квартала будущего года.

- Мы рады поддержать ООО «Мир ремонта», одного из сильнейших игроков на рынке розничной торговли строительных материалов, − отметил управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Основная часть финансирования компании направлена на поддержку бизнеса в период восстановления деловой активности в связи с пандемией. Кроме того, будет реализован социальный проект, который благоприятно отразится на архитектурной целостности центра Ростова. Это не первый опыт нашего сотрудничества в данном направлении – ранее ВТБ профинансировал реконструкцию исторического здания в Соборном переулке.

По словам учредителя ООО «Мир ремонта» Татьяны Шишкиной, сотрудничество с ВТБ − яркий пример вовлеченности банка в развитие региональных предприятий малого и среднего бизнеса.

- Финансовая поддержка позволила нам сохранить основные ресурсы компании и планомерно нарастить привычный темп работы предприятий группы, - подчеркнула она. - Крайне важно, когда банк является не только провайдером финансовых услуг, а скорее, настоящим партнером, который готов поддержать клиента в любых экономических реалиях.