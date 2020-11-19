В Ростовской области в сгоревшем дотла доме нашли труп женщины

Пожарные предотвратили взрыв газа. Фото: Архив КП

В собственном доме трагически погибла 48-летняя жительница Донецка. В ее доме на улице Орджоникидзе накануне вспыхнул пожар.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пламя практически полностью охватило жилой дом. Ситуация осложнялась тем, что в одной из комнат был установлен газовый баллон. Он мог взорваться в любой момент. Спасателям удалось вовремя вынести его во двор.

После завершения тушения огня оказалось, что на месте находилась хозяйка дома. Ее труп обнаружили в доме во время осмотра.

- По предварительной версии, женщина отравилась продуктами горения, - отметили в региональном отделении ГУ МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели человека.

АЛЛО!

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