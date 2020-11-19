"Росттеплосети" назвали время подачи тепла в центре Ростова после аварии

В части домов центра Ростова на день отключили отопление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первые заморозки сыграли с ростовчанами злую шутку. Во время резкого похолодания жители центра города остались без отопления, как минимум, до вечера четверга, 19 ноября.

Произошел прорыв магистральной сети «Ростовских тепловых сетей» на улице Седова.

По предварительной информации, тепло отсутствует почти в ста домах, расположенных на Пушкинской, Газетном, Береговой, Братском.

Горожанам стоит задуматься о теплых вещах, обогревателях или отправиться до конца дня в гости.

Согласно прогнозу погоды, в течение дня сохранится минусовая температура с умеренным ветром. Непривычные к такой погоде ростовчане могут подхватить простуду или другие подобные заболевания, что во время пандемии коронавируса особенно опасно.

В "Ростовских тепловых сетях" обещают устранить аварию к 20.00. Сейчас на месте прорыва работают две бригады рабочих, их работу контролируют представители мэрии.

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