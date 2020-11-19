В 2020 году расходы на здравоохранение в Ростове выросли более чем в 2 раза

На заседании выступила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. Фото: мэрия донской столицы

Ростов потратит на медицину рекордные средства. Однако при этом в больницах есть ощутимая нехватка персонала, заявили в мэрии.

Сегодня, 19 ноября, в донской столице состоялось совещание коллегии администрации города. В ходе обсуждения наиболее важных проблем участники затронули тему расходов на систему здравоохранения. Заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова рассказала о трудностях и результатах борьбы с коронавирусом.

По ее оценке, в этом году сфера здравоохранения получила беспрецедентный объем финансирования. Если в 2019 на обеспечение всей системы потратили 1,9 миллиарда рублей, то в период пандемии расходы увеличились более чем в 2 раза. На заседании прозвучала сумма - 4,3 миллиарда рублей.

- Большая часть средств направлена из федерального бюджета. Четверть всех денег потрачено на стимулирующие выплаты для медицинским работников и 9 миллионов - на компенсацию проезда. Внушительная часть расходов коснулась оснащения больниц необходимым оборудованием и закупки защитных средств для персонала, - отметила Елена Кожухова.

Однако финансирование не может решить одну из главных проблем сферы здравоохранения на сегодняшний день. Это нехватка квалифицированных кадров. Наибольший дефицит наблюдается среди врачей, укомплектованность которыми составляет только 59,7 процентов. Также не хватает среднего медицинского персонала. При этом в самом начале пандемии ситуация была совершенно иной.

- Многие переходили в ковидные госпитали в связи с привлекательной зарплатой. Это привело к нехватке врачей в первичном звене. Другие работники, которые переняли их функции, готовы были работать сверх нормы, но не долгий период времени. Однако пандемия затянулась, что привело к профессиональному выгоранию вплоть до увольнений, - обратила внимание Кожухова.

Между тем, по ее словам, зарплата медицинских работников в этом году выросла. На сегодняшний день в среднем врачи получают 64,6 тысячи рублей, что на 3 тысячи больше, чем до пандемии. Такой же рост прослеживается в доходах среднего и младшего персоналов.

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