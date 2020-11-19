Экс-сотрудника Россельхознадзора подозревают в получении взяток деньгами и едой

Подозреваема неоднократно брала взятки. Фото: Архив КП

Мясо, сметана, молоко и другие продукты без документов попадали на прилавки магазинов и рынков донского региона вопреки санитарным правилам. Бывший старший инспектор Россельхознадзора по Ростовской области окажется на скамье подсудимых. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Ростовской области.

Следователи считают, что за три года в городе Красный Сулин сотрудница ведомства регулярно получала от предпринимателей и животноводов взятки. За деньги и подарки она была согласна не обращать внимания на нарушения законодательства РФ в области ветеринарии при производстве, заготовке, хранении, перевозке продукции.

Скорее всего женщина предстанет перед судом за ряд коррупционных преступлений.

Следователями собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.