Ростов планируют связать авиасообщением с казахстанским Нур-Султаном

Ростовский аэропорт Платов Фото: Александр СТЕПАНОВ

В главном аэропорту Ростовской области - "Платове" - планируют запустить новые рейсы в столицу Республики Казахстан Нур-Султан. Полеты по новому направлению начнутся в конце декабря 2020 года.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе авиагавани, ростовская авиакомпания собирается запустить рейсы в Белоруссию. Ранее перелеты по этому направлению осуществляла авиакомпания "Белавиа". Однако введенные из-за пандемии коронавируса ограничения поспособствовали приостановке полетов.

Сейчас полеты из "Платова" осуществляются с соблюдением всех необходимых норм. Донской аэропорт оказался в числе авиагаваней с самым доступным по цене тестом на коронавирусную инфекцию. Сдать анализ в ростовском аэропорту оказалось дешевле, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Новосибирске. За тест в Платове пассажирам придется заплатить 2 тысячи рублей.

АЛЛО!

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