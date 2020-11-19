Одна погибла, двое пострадали: смертельная авария произошла в Ростовской области

В результате удара разнесло капот машины. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области

Смертельное ДТП произошло в четверг, 19 ноября, утром в Аксайском районе, сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, в 10:40 на 72-м километре дороги Азов - Староминская 63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, при совершении маневра допустил столкновение со встречной машиной Шевроле Кобальт 19-летнего автомобилиста.

Оба водителя пострадали. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области

- В результате столкновения погибла 57-летняя пассажирка ВАЗ-2105. Оба водителя пострадали, - сообщили в региональном УГИБДД.

Медики оказывают помощь пострадавшим в аварии на трассе.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, из-за стремительного понижения температуры воздуха водителям необходимо особенно внимательно вести себя на дорогах Ростовской области. Из-за заморозков трассы могут быть опасны.

АЛЛО!

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