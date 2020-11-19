В Ростовской области аптеку закрыли на месяц из-за неправильного хранения лекарств

В аптеке выявили серьезные нарушения при продаже лекарств Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону во время проверки в одной из аптек специалисты обнаружили неподалеку от кассы медикаменты, подлежащие строгому учету. Это грубое нарушение привело к приостановке деятельности аптеки.

В контрольных ведомствах считают, что такие лекарства популярны у наркоманов. Они должны всегда храниться в отдельном шкафу под замком. Изучая данные специального журнала представители регионального Росздравнадзора заметили, что поступление всех препаратов, найденных в коробке, не учитывалось сотрудниками аптеки.

Нарушение было рассмотрено в арбитражном суде Ростовской области. Судья согласился с доводами территориального органа и привлек организацию к ответственности. Аптека оказалась закрыта на целый месяц.

Стоит отметить, что ранее в эту аптечную сеть наведывались полицейские во время рейда по выявлению любителей одурманивающих лекарств.

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